Расчеты БРК «Бастион» Тихоокеанского флота заступили на боевое дежурство на Курилах

Камчатка, 2 декабря. Пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ сообщила о начале дежурства расчетов берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» на курильском острове Матуа.

В сообщении пресс-службы отмечается, что личный состав, техника и материальные средства были доставлены на остров при помощи больших десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

«Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа. На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

Ранее стало известно, что малые ракетные корабли (МРК) «Каракурт» пополнят состав 165-ой бригады охраны водного района ТОФ, расположенного во Владивостоке.

Также сообщалось, что к 2024 году на вооружение Тихоокеанского флота РФ поступят шесть бесшумных подводных лодок проекта 636.3., передает «Царьград».