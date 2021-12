ABC News анонсировал интервью с Алеком Болдуином после трагедии на съемках «Ржавчины»

Вашингтон, 2 декабря. Американский канал ABC News представил анонс первого интервью актера Алека Болдуина после трагедии на съемках фильма «Ржавчина», где погибла оператор Галина Хатчинс.

Полное интервью со звездой Голливуда выйдет в пятницу, 3 декабря. Болдуин расскажет подробности страшного инцидента. По словам актера, он не нажимал на спусковой крючок пистолета, в результате выстрела из которого получила смертельное ранение оператор.

Alec Baldwin.



George Stephanopoulos.



The first interview since the fatal accident on the 'Rust' set.



The exclusive event airs tomorrow at 8 pm ET on @ABC and later on @Hulu. https://t.co/CpsgOBOg2S pic.twitter.com/i6G1zJCmcQ