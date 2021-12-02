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ABC News анонсировал интервью с Алеком Болдуином после трагедии на съемках «Ржавчины»

Общество
ABC News анонсировал интервью с Алеком Болдуином после трагедии на съемках «Ржавчины»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 2 декабря. Американский канал ABC News представил анонс первого интервью актера Алека Болдуина после трагедии на съемках фильма «Ржавчина», где погибла оператор Галина Хатчинс.

Полное интервью со звездой Голливуда выйдет в пятницу, 3 декабря. Болдуин расскажет подробности страшного инцидента. По словам актера, он не нажимал на спусковой крючок пистолета, в результате выстрела из которого получила смертельное ранение оператор.

«Нет, нет, нет. Я бы никогда не навел пистолет на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Никогда», — заявил Алек Болдуин.

Актер добавил, что «кто-то вставил в оружие боевой патрон, патрон, который даже не должен был находиться на площадке». Он подчеркнул, что понятия не имеет, как боевой патрон попал в пистолет.

В конце октября Алек Болдуин случайно застрелил Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Также получил ранение режиссер картины Джоэл Соуса.

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