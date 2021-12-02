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Лукашенко не исключил проведение досрочных выборов президента Белоруссии

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 09:12
Политика
Лукашенко не исключил проведение досрочных выборов президента Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 2 декабря. Белоруссия может провести досрочные президентские выборы после принятия новой Конституции страны, заявил президент республики Александр Лукашенко.

В то же время глава государства отметил, что избирательный процесс вряд ли состоится в следующем году. По его мнению, до следующих президентских выборов Минску еще года три-четыре.

«Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы… На основании, что президент так решит, или в переходных положениях Конституции будут закреплены иные сроки выборов», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

Как стало известно ранее, руководитель администрации белорусского лидера Игорь Сергеенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой Конституции на декабрь 2021 года.

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Все новости / Политика / Лукашенко не исключил проведение досрочных выборов президента Белоруссии
белоруссия лукашенко конституция
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