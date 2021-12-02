Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 11:07
11:06
Общество
Жители Благовещенска боятся потерять доступ к банкоматам из-за QR-кодов
11:04
Общество
Службы Сочи перевели в усиленный режим работы из-за штормового предупреждения
11:04
Происшествия
Подозреваемому в незаконной охоте депутату Рашкину грозит до пяти лет тюрьмы
11:00
Весь мир
Министр финансов Турции ушел в отставку из-за разногласий с Эрдоганом
10:59
Политика
Политолог Миронов предупредил о готовящихся избиениях беженцев польскими силовиками
10:58
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массового ДТП на востоке Китая
10:58
Общество
Бездетная Татьяна Тарасова призналась, что хотела бы дочь
10:54
Экономика
Добыча газа в РФ выросла за 11 месяцев 2021 года на 10,6%
10:54
Общество
Глава Крыма Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание украинских диверсантов
10:51
Политика
Немецкий политик Бербок призвала выработать общую европейскую политику в отношении Китая
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Почему Россия не будет платить 50 млрд долларов по искам акционеров ЮКОСа
Общество
Почему Россия не будет платить 50 млрд долларов по искам акционеров ЮКОСа
slovodel.com  / 

Апелляционный суд в США принял решение отказать в иске экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС. Ранее Россия попросила суд в американском округе Колумбия не возобновлять дело о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа до завершения разбирательства в Нидерландах. Напомним, бывшие акционеры компании ЮКОС подали иск в Международный арбитраж в Гааге в 2005 году. Изначально суд встал на их сторону, а в 2014 году обязал Россию выплатить им 50 млрд долларов. Окружной суд Гааги в 2016 году отменил решение, но затем апелляционная инстанция в феврале 2020 года встала на сторону акционеров.

Как долго мошенники будут угрожать России судебными исками? Какой срок получил бы в США Михаил Ходорковский, если бы называл добытую там нефть «скважинной жидкостью», чтобы не платить налоги? Можно ли привлечь Ходорковского и акционеров ЮКОСа к ответственности за злоупотребление правом? Насколько независимы арбитражные суды в Гааге, Стокгольме и Лондоне? Почему Россия не может получить с Украины 3 млрд долларов, выданных в строгом соответствии с международным правом?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит Аслан Абашидзе, заслуженный юрист РФ, вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, председатель комиссии международного права Российской ассоциации содействия ООН, доктор юридических наук.

Напомним, акционеры ЮКОСа во главе с Михаилом Ходорковским неоднократно совершали финансовые преступления на родине: не платили налоги и незаконно выводили капитал, а потому не могут считаться добросовестными инвесторами и не подпадают под действие договора к энергетической хартии Евросоюза. Также Москва указывает, что участвующие в процессе иностранные юридические лица фактически контролируются бывшими российскими олигархами, а значит, их вовсе нельзя считать иностранными инвесторами. В 2020 году Конституционный суд РФ разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов по решению гаагского апелляционного суда.

Эфир пройдет в четверг, 2 декабря, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +7 999 214 8054, +79006216038

Вернуться назад
Все новости / Общество / Почему Россия не будет платить 50 млрд долларов по искам акционеров ЮКОСа
ходорковский юкос гаага медиагруппа патриот
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать