Почему Россия не будет платить 50 млрд долларов по искам акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд в США принял решение отказать в иске экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС. Ранее Россия попросила суд в американском округе Колумбия не возобновлять дело о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа до завершения разбирательства в Нидерландах. Напомним, бывшие акционеры компании ЮКОС подали иск в Международный арбитраж в Гааге в 2005 году. Изначально суд встал на их сторону, а в 2014 году обязал Россию выплатить им 50 млрд долларов. Окружной суд Гааги в 2016 году отменил решение, но затем апелляционная инстанция в феврале 2020 года встала на сторону акционеров.

Как долго мошенники будут угрожать России судебными исками? Какой срок получил бы в США Михаил Ходорковский, если бы называл добытую там нефть «скважинной жидкостью», чтобы не платить налоги? Можно ли привлечь Ходорковского и акционеров ЮКОСа к ответственности за злоупотребление правом? Насколько независимы арбитражные суды в Гааге, Стокгольме и Лондоне? Почему Россия не может получить с Украины 3 млрд долларов, выданных в строгом соответствии с международным правом?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит Аслан Абашидзе, заслуженный юрист РФ, вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, председатель комиссии международного права Российской ассоциации содействия ООН, доктор юридических наук.

Напомним, акционеры ЮКОСа во главе с Михаилом Ходорковским неоднократно совершали финансовые преступления на родине: не платили налоги и незаконно выводили капитал, а потому не могут считаться добросовестными инвесторами и не подпадают под действие договора к энергетической хартии Евросоюза. Также Москва указывает, что участвующие в процессе иностранные юридические лица фактически контролируются бывшими российскими олигархами, а значит, их вовсе нельзя считать иностранными инвесторами. В 2020 году Конституционный суд РФ разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов по решению гаагского апелляционного суда.

Эфир пройдет в четверг, 2 декабря, в 13:00.

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