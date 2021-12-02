Торги Мосбиржи открылись ростом доллара и евро

Москва, 2 декабря. Позиции российской валюты ослабли к доллару и евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость нацвалюты США к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличилась на 48 копеек и составила 74,75 рубля. Биржевой курс евро возрос на 47 копеек, до 84,15 рубля.

Центральный банк РФ накануне понизил официальные курсы доллара и евро. Американская валюта опустилась на 91,80 копейки, до 73,97 рубля за единицу. Европейская валюта подешевела на 98,80 копейки и оказалась на уровне 83,84 рубля.

Риторика Банка России может способствовать укреплению курса рубля. Таким мнением поделился старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов.