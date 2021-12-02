Украинские националисты объединились в требовании отставки президента Зеленского

Массовая акция против действий президента Украины Владимира Зеленского состоялась в Киеве. Оппозиционеры обещали устроить чуть ли не новый госпереворот. На деле на площади Независимости собралось лишь пара тысяч человек. По наблюдению корреспондента ФАН в Киеве, всех их объединяла ностальгия по Майдану-2014 и желание вновь забрать себе власть. Напоминаем, мнение киевского корреспондента ФАН может не совпадать с позицией редакции.

Акция на майдане Незалежности была анонсирована как эпохальное событие. Ее организаторы не уставали напоминать, что «семь лет назад именно в этот день цвет украинской молодежи, вышедшей на Майдан, принял атаку ОМОН». Отчасти это было правдой — первый безобидный разгон Майдана силовиками действительно состоялся в этот день. Правда, националисты забыли упомянуть, что подавляющая часть участников тех событий, искавших «кружевные трусики и ЕС», сегодня давно уже живет либо в Европе, либо в России.

В памятный день на майдане Незалежности собралось немало народу. Среди них — как сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко, так и традиционно противостоявший им «Нацкорпус»1 (запрещен в РФ). На этот раз у них была одна сцена и один план проведения акции. Когда корреспондент ФАН приехала на майдан, организаторы митинга уже успели установить на площади сцену и включить музыку. При помощи лампадок они выложили слово «гідність» (достоинство). На площади звучали мелодии вроде «Сею-вею» украинской группы «ГоА», наполненные внутренней тревогой.

Власть подготовилась к «новому майдану» очень тщательно. Движение автомобильного транспорта в центральных кварталах Киева было еще с вечера наглухо перекрыто. На улицах дежурили десятки правоохранителей. Корреспондент ФАН только на Крещатике насчитала более 50 автозаков. Впрочем, и в других частях правительственного квартала силовики установили свои машины так, чтобы максимально быстро перекрыть улицы — в том числе для пешеходов. Ждали нового «майдана».

Тем временем сторонники Порошенко на майдане Незалежности развернули десятки плакатов. Часть из них была посвящена жене действующего президента Елене Зеленской. Надписи на некоторых плакатах гласили:

«Ермака — в Сибирь!»; «Елена, он тебе тоже изменяет»; «Изменяй жене, а не стране».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Все сборы заняли около часа, после чего вече на майдане началось. Националисты, прижав к груди кулаки, истово спели гимн Украины, после чего начала работать сцена.

Как отметила корреспондент ФАН, митинг 1 декабря на майдане стал первым, где «Нацкорпус» выступил единым фронтом со сторонниками Порошенко. Одним из первых спикеров на сцену вышла глава партии «Голoс» — гражданка США Кира Рудык. Она заявила, что «ложь — это долг, который необходимо возвращать».

Собравшиеся на майдане националисты резко выступили против инициативы Зеленского начать прямые переговоры по Донбассу с президентом РФ Владимиром Путиным. Аргументация была такая: «Почему против?» — «Потому что».

Затем на сцену поднялся один из лидеров группировки «Национальный корпус»1 Максим Жорин. Он не был оригинален, заявив, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и Зеленский — «предатели во власти».

Затем на майдане выступил один из ярых оппонентов Зеленского — журналист Юрий Бутусов. Против него на Украине недавно открыли уголовное дело — после выложенного в соцсетях ролика, где Бутусов стреляет из армейской пушки по территориям республик Донбасса. Бутусов заявил, что намерен подать в суд на Зеленского — за обвинения, высказанные президентом на недавнем пресс-марафоне (тогда Зеленский обвинил Бутусова в гибели людей в Донбассе).

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Затем на сцене появилась еще одна легендарная личность — экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Турчинов в своей любимой черной фуражке. Для затравки он назвал Зеленского и его людей «зелеными соплями». А после этого пустился в воспоминания о Евромайдане.

«Сегодня на Украину вновь возвращаются времена президента [Виктора] Януковича. Нельзя позволять превратить нашу страну в губернию России! — заявил Турчинов. — Я осуждаю желание Зеленского вести прямые переговоры с Владимиром Путиным! Позор!»

При этом слухи о «госперевороте», ранее анонсированном президентом Зеленским, Турчинов назвал фейком.

«Люди в нынешней власти выглядят олухами. Хотя на самом деле реальная угроза переворота исходит с улицы Банковой. Я призываю к досрочным выборам в Верховную раду!» — заявил Турчинов.

Вслед за ним взял слово лидер группировки «Демократическая сокира» Юрий Гудименко, который зачитал меморандум этого митинга:

«Майдановцы требуют трех вещей — увольнения главы офиса президента Андрея Ермака, перевыборов в Верховную раду Украины, а также отставки президента Зеленского со своего поста!»

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Он объявил о создании на Украине координационного совета оппозиции, а также о начале бессрочной кампании за полную перезагрузку власти. После этого митинг закончился, и его участники двинулись вверх по Институтской улице — к офису президента Украины. Когда «майдан» подошел к офису президента, непосредственно к зданию его участников сначала не пустили.

Часть протестующих столпилась у кордона полиции и начался митинг — в расчете на долгое противостояние. Однако вскоре к офису президента начали допускать сначала журналистов, а затем и рядовых участников митинга. Многие радикалы были разочарованы — они искренне хотели противостояния с силовиками, которого не случилось. Полиция открыто пошла навстречу митингующим и позволила им пройти по Банковой свободно — без досмотра.

В итоге колонна протестующих вошла во двор перед офисом президента. Многие из них, проходя мимо резиденции главы государства, бросали к ее дверям монетки и кричали:

«Это на билет в Ростов!»

Это была последняя точка общего маршрута. Затем одна часть митингующих просто разошлась, а другая — прошла к Раде, затем спустилась по Институтской к майдану и тоже рассредоточилась. Отдельные личности перед тем как разойтись, еще покричали:

«Зелю геть!»

По мнению наблюдателей, 1 декабря на Украине начался затяжной националистический майдан, по ходу которого гражданам предложено выбрать между экс-президентом Порошенко и его лайт-версией — президентом Зеленским. Эксперты уверены — несмотря на громкое название и статус «переворота», не стоит ожидать массовой поддержки украинцами этих уличных акций. На первый раз на улицы вышло около двух тысяч человек. А ведь на «антикапитулянтских» митингах 2019-го собиралось по пять-семь тысяч человек.

События 1 декабря показали — украинцев мало интересует возвращение во власть Турчинова и других адептов «партии войны», которых избиратели отстранили от власти весной 2019-го. Угрожающим фактором для Зеленского эти события могут стать разве что из-за объединения «Нацкорпуса» с порошенковскими националистами — ранее эти силы враждовали между собой. Наблюдатели уверены — «улица» в любом случае станет инструментом давления на Зеленского со стороны политических и бизнес-элит, которые уверены, что «президент уже совсем потерял берега».

1 Организация запрещена на территории РФ.