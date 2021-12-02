Лондон, 2 декабря. Россия не имеет права требовать, чтобы Украину не брали в Североатлантический альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Политик отметил, что это решение будут принимать страны-участники и сама Украина. Однако читатели британского издания The Telegraph имеют иное мнение.

«Если Столтенберг и его приятели не намерены расширять НАТО на восток, угрожая России, то они должны дать железную гарантию на этот счет. В противном случае Россия имеет полное право предпринять соответствующие приготовления для защиты от агрессии НАТО», — отметипл Captain Kirk.

Пользователь Scarlet Pimpernal считает, что Россия может требовать этого, поскольку НАТО обещали не продвигаться к границам РФ. Он подчеркнул, что Москва могла бы быть мощным союзником, но Запад по какой-то причине ее злит.

«Украина не является страной НАТО, поэтому НАТО не обязана ее защищать. Честно говоря, я не могу поверить, что все страны НАТО одобрили бы участие НАТО в военной конфронтации с Россией из-за страны, не входящей в состав НАТО», — резюмировал Francis Forbes.

Michael Williams назвал Столтенберга опасным идиотом. По его мнению, только безумец может считать, что Россия согласится видеть Украину в качестве члена НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не планирует размещать ядерное оружие в других странах, помимо тех, где оно уже есть