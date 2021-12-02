Депутат Бессараб предложила расширить возможности использования маткапитала

Москва, 2 декабря. Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила разрешить использовать средства маткапитала на получение медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

Бессараб внесла на рассмотрение в Координационный совет по законотворческой деятельности «Единой России» в Государственную думу законопроект, расширяющий возможности использования выплаты. Она указала, что пациенты вынуждены долго ждать своей очереди, чтобы получить медпомощь за счет бюджетных средств. Поэтому она предложила разрешить россиянам оплачивать дорогое лечение за счет средств маткапитала.

«Законопроект направлен на предоставление возможности для всех российских семей направлять средства материнского (семейного) капитала на неотложное лечение тяжелого заболевания, как родного ребёнка, так и усыновленного, а также его родителей», — отметила депутат Государственной думы.

В настоящее время маткапитал можно потратить на образование детей, накопительную часть пенсии матери или адаптацию ребенка с ограниченными возможностями. Примерно 60% россиян направляют выплату на улучшение жилищных условий.