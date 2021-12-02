Водохранилища Крыма накопили почти 106 млн кубометров воды к зиме

, 2 декабря. Запас водохранилищ в Крыму к началу зимы достиг почти 106 млн кубометров, что в три раза больше показателя 2020 года, сообщает гидрометцентр полуострова.

К началу зимы в 2020 году, после засухи 2019-2020 годов запас воды в крымских водохранилищах составлял 36,67 млн кубометров. К зиме текущего года показатель увеличился до 105,99 млн кубометров.

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах полуострова к началу зимы составил 105,99 миллиона кубометров, что на 6,09 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад», — цитирует гидрометцентр полуострова РИА Новости.

В бассейнах большинства рек в ноябре выпали локальные осадки. В районе метеостанции Ай-Петри их количество составило 77% от нормы ноября, в районе метеостанции Ангарский Перевал — 64% от ноябрьской нормы. В бассейнах основных рек на фоне существенных осадков средние расходы воды были несколько выше октябрьских, отмечают гидрологи.

Ранее ученый Борис Калинин рассказал о прогнозах по наполняемости водохранилищ естественного стока в Крыму. Октябрь оказался достаточно засушливым месяцем, что привело к частичному пересыханию некоторых рек в Алуште, Судаке и Феодосии, уточнил специалист.