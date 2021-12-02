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Звезда «Матрицы» рассказала о сложностях съемок «Перезагрузки»

Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы» рассказала о сложностях съемок «Перезагрузки»
Кадр из фильма «Матрица»

, 2 декабря. Голливудская актриса Кэрри-Энн Мосс рассказала о самых тяжелых моментах, которые ей пришлось пережить во время съемок фильма «Матрица: Перезагрузка».

Артистка воплотила роль Тринити в трилогии тогда еще братьев Вачовски. В 1999 году была снята первая часть, и благодаря ее кассовому успеху и восторженным отзывам боссы студии Warner Bros. наметили одновременные съемки сиквела и триквела. «Перезагрузка» была представлена на экранах в 2003 году. Об этом сообщает ScreenRant.

В киноленте есть сцена, во время которой Тринити сбегает с Мастером ключей от программы Меровинген и его охранников, включая близнецов-призраков. Актриса вспомнила об этом фрагменте фильма в недавнем интервью.

«Я не очень опытный мотоциклист. Я тренировалась на маленьком велосипеде, потом на велосипеде побольше, а потом на велосипеде еще больше. Я боялась за пассажира, чья жизнь зависела от того, буду ли я безупречна и совершенна, потому что я знала, что если позволю своему разуму хоть на мгновение усомниться, то могу причинить вред другому человеку. И я держала это в себе все эти дни. Было утомительно удерживать это ментальное давление, поскольку собиралась сохранить ему жизнь», — отметила Кэрри-Энн.

Ранее стало известно, что голливудская актриса Джиллиан Андерсон присоединяется к касту триллера «Всевидящее око», который станет экранизацией одноименного романа Луи Баяра. Кроме нее список актеров пополнили Гарри Меллин, Кристиан Бейл, Гидеон Глик, Мэтт Хелм, Стивен Майер и Чарли Тахан.

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