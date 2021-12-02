Лукашенко представит проект новой конституции Белоруссии до 31 декабря

Минск, 2 декабря. Референдум по новой конституции предполагается провести в 20-х числах февраля 2022 года, если не будет чрезвычайной ситуации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Опубликуют важнейший государственный документ, скорее всего, до Нового года, рассказал политик в интервью РИА Новости. По его словам, проект уже лежит на столе. Остается подумать, как лучше по закону в соответствии с ныне действующей конституцией, вынести его на референдум.

«Сейчас он у меня на столе. Сейчас я сижу и смотрю. И каждую строчку, как это было прежде. Конституция — я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я – президент — какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну», — сказал белорусский лидер.

Главный смысл новой конституции — распределить полномочия, создать новую структуру власти. Однако этот смысл, конечно, не единственный, заключил политик.

Недавно политик рассказал о планах посетить полуостров Крым. По его мнению, этот визит станет окончательным признанием региона частью Российской Федерации.