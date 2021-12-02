Блинкен: НАТО учтет Россию при утверждении новой стратегической концепции

Москва, 2 декабря. Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса будет учитывать озабоченности и проблемы, в том числе связанные с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что НАТО в последний раз создавало стратегическую концепцию в 2010 году, когда мир выглядел иначе. В документе Россия упоминается как партнер, Китай же не упоминается.

«Всевозможные новые вызовы, новые угрозы, особенно в киберпространстве, гибридные конфликты, космос — ничего из этого не было ее частью, поскольку это был другой мир», — заявил он.

Глава Госдепартамента США отметил, что новая стратегическая концепция, которую союзники по НАТО собираются завершить к весеннему саммиту альянса в Испании, будет отражать проблемы сегодняшнего дня. Россия и терроризм останутся в центре озабоченностей НАТО.

«Наш основной фундамент — обеспечение мощной защиты и сдерживания, а также способность участвовать в надлежащем управлении конфликтами, параллельно укрепляя партнерские отношения с другими странами», — добавил он.

Ранее Блинкен заявил, что НАТО не имеет агрессивных намерений в отношении России и не представляет для нее угрозы. Он подчеркнул, что Альянс занимает оборонительную организацию.