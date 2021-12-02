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Зрители положительно оценили фильм «Охотники за привидениями: Наследники»

Шоу-бизнес
Зрители положительно оценили фильм «Охотники за привидениями: Наследники»
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: наследники»

Москва, 2 декабря. В России официально стартовал прокат киноленты «Охотники за привидениями: Наследники». Зрители успели оставить первые отзывы.

YouTube-канал «НеСпойлер» выложил обзор. Его подписчики, которые уже успели ознакомиться с фильмом, поделились своим мнением.

«Маккена Грейс очень хороша. Фильм очень понравился. Но, наверное, потому что я смотрел и пересматривал первые две части с удовольствием. Подросткам, которые не в теме может не зайти», — написал Kirill Shmodin.

Mogwai Gizmo также положительно оценил кино. Он отметил, что посещал еще предпоказ и остался довольным тем, что увидел, в отличие от предыдущего фильма с женской командой.

«Ну фильм проходной я считаю, спасибо за появление классического состава охотников в фильме, но за остальное так сказать не могу», — подчеркнул Little Rock.

Daria Kurkina считает, что фильм вызывает сильное чувство ностальгии. На протяжении всего повествования присутствуют отсылки к оригинальному фильму, но это не надоедает. Единственным недостатком она посчитала затянутую концовку.

Ранее голливудский актер Майкл Джей Фокс объяснил культовость франшизы «Назад в будущее». По его мнению, она помогает осознать важность достижений человека и его пройденного пути.

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кино отзывы охотники за привидениями: наследники
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