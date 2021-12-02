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Пользователи Facebook призвали главу «Нафтогаза» Витренко думать после жалоб на Россию

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 08:17
Политика
Пользователи Facebook призвали главу «Нафтогаза» Витренко думать после жалоб на Россию
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 декабря. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пожаловался на Россию за то, что она не ведет новых переговоров по газовому транзиту. Украинцы высмеяли его заявление.

Экономист подчеркнул, что между государствами пока нет и намека на какие-либо договоренности. Жители Украины выразили свое мнение посредством Facebook.

«Жаловаться научились примерно, а вот думать разучились напрочь. И конца не видно всей этой бестолковости. Сейчас лишили себя российского газа. В следующий раз будут радоваться, как перестанет к ним поступать российская электроэнергия? Ну, это их дело, конечно, но такой мазохизм уже пугает», — отмечает Владимир Ш.

Борис А. не понимает, зачем вести переговоры с временными политиками. Контракт истекает через три года, и за этот период на Украине поменяются все министры и президент.

«А что удивляться? Они ведь именно этого и добивались. Не хотели российского газа, теперь его нет. Что не так-то? Что вас трясет все время? Отстаньте уже от России, хотя бы раз попробуйте страну построить адекватную и самостоятельную», — призывает Олег В.

Андрей Б. считает, что от Украины нужно отрезать все российское. Может быть тогда она задумается и откажется от своей русофобской политики.

Ранее политолог Владимир Рогов в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что никакие компенсации у Германии за потерю культурных, исторических и прочих ценностей Украина требовать не имеет права. Он подчеркнул, что теперь Киев готов кусать любую руку, даже ту, которая его кормит.

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украина газ транзит нафтогаз
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