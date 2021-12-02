Глобальное потепление никак не повлияло на самочувствие московского Деда Мороза

Москва, 2 декабря. Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, что не страдает из-за глобального потепления.

Пожилой волшебник признался, что главное — уметь приспосабливаться, поэтому ему одинаково комфортно как в жару, так и в мороз. Об этом он побеседовал с журналистами РИА Новости.

«Нет, мне что холодно, что жарко — главное, чтобы человек мог настроиться, а я это умею сызмальства. Вот так вот. Мне без разницы, пурга – это моя стихия!» — сказал Дед Мороз.

Первую в России новогоднюю елку зажгли в рамках X всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» 1 декабря. Мероприятие в этом году организовали в онлайн и офлайн форматах. В рамках главного зимнего фестиваля елку по ежегодной традиции зажигали российский Дед Мороз из Великого Устюга и якутский повелитель холода Чысхаан.