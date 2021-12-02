Штормовое предупреждение объявили из-за циклона в Магаданской области

Магадан, 2 декабря. Сотрудники спасательных служб 2 декабря из-за непогоды объявили штормовое предупреждение в семи из девяти районах Магаданской области. Соответствующей информацией с представителями СМИ поделились в региональном спасательном центре.

Экстренное предупреждение объявили на 2 декабря текущего года. В центре отметили, что есть вероятность чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, которые могут иметь связь с повреждением или обрывом линий электропередач и связи. Также возможно нарушения в работе всех видов транспорта и дорожных служб.

В центре также предупредили, что на дорогах могут образовываться снежные заносы. Снег может налипать на проводах и деревьях. При этом есть вероятность, скопления машин на перевалах и возникновение ДТП, а также нарушение автомобильного сообщения.

Рекордную скорость ветра в 34 метра в секунду ранее зафиксировали на территории Владивостока. Сильный снежный циклон, который 30 ноября обрушился на приморскую столицу, принес шторм и метель.