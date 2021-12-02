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Экспортный Ми-28НМ получит управляемые ракеты «Хризантема»

Армия
Экспортный Ми-28НМ получит управляемые ракеты «Хризантема»
www.youtube.com  /  АудиоОбзоры СМИ

, 2 декабря. Противотанковые управляемые ракеты «Хризантема» будут установлены на экспортные модификации новейшего боевого вертолета Ми-28НМ. Об этом сообщил генконструктор КБМ Валерий Кашин.

Он сообщил во время международной выставки вооружений EDEX 2021, что разработанные Конструкторским бюро машиностроения (КБМ) ракеты будут применяться на вертолете Ми-28НМ после завершения летных испытаний комплекса управляемого вооружения.

Кашин отметил, что для вертолетного комплекса будет применяться обычная ракета «Хризантема». В комплексе для боевых вертолетов используются штатные серийные ракеты. «Хризантема» находится на стадии серийного производства уже несколько лет.

Управляемая ракета 9М123М «Хризантема» предназначена для уничтожения современной и перспективной бронетехники. Она способна пробивать динамическую защиту.

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ми-28нм КБМ Хризантема
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