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The Sun: замок на чемодане повышает риск кражи багажа

Общество
The Sun: замок на чемодане повышает риск кражи багажа
pixabay.com

Лондон, 2 декабря. Замок на чемодане не только не убережет его от кражи, но и повысит этот риск. Об этом рассказал оператор обработки багажа изданию The Sun.

По словам специалиста, замок не станет препятствием для вора, который сможет его с легкостью взломать. Это, напротив, укажет на то, что чемодан содержит ценные вещи, и лишь привлечет внимание.

Также не нужно писать на бирке домашний адрес. Лучше указать место работы и номер телефона.

«Если воры заберут ваш чемодан целиком, в том числе и ключи, они легко смогут проникнуть в ваш дом и машину», — уточнил оператор.

Совет особенно актуален для россиян, которые собираются путешествовать во время новогодних праздников. Туроператоры страны рассказали, что самыми популярными направлениями стали Турция и Египет, билеты в которые уже раскуплены.

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