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Диетолог Дик: худеющим людям нужно подбирать завтрак методом проб

Общество
Диетолог Дик: худеющим людям нужно подбирать завтрак методом проб
pexels.com  /  William Mattey

Москва, 2 декабря. Идеальный завтрак худеющего человека может состоять из углеводов или белков, подбирать рацион нужно методом проб, считает диетолог Татьяна Дик.

По словам специалиста, некоторым людям лучше подходят белковые завтраки, другим — блюда с преобладанием углеводов. Поэтому выбрать удобный вариант нужно методом проб, сообщила РИА Новости Дик.

«Несколько вариантов завтраков, где преобладают белки: яичница или омлет с овощами, сыром, сырники, творог с ягодами и орехами. Или углеводные завтраки: каша с фруктами, блинчики или запеканки», — подчеркнула диетолог.

Допустимы и комбинированные завтраки, которые включают тосты с авокадо и яйцом, кашу и пару яиц, тосты с сыром, творожно-фруктовые запеканки и овсяноблин с начинкой, заключила специалист.

Ранее Доктор медицинских наук Мониш Бханоте назвала авокадо незаменимым продуктом при снижении веса. Плод содержит большое количество клетчатки, витаминов и практически исключает углеводы.

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