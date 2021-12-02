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Пользователи Telegram высмеяли Шмыгаля за речь о подготовке госпереворота на Украине

Политика
Пользователи Telegram высмеяли Шмыгаля за речь о подготовке госпереворота на Украине
facebook.com  /  Денис Шмигаль

Киев, 2 декабря. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия готовит государственный переворот в Киеве. Однако украинцы не согласны с его мнением.

Политик отметил, что сейчас в стране нет революционных настроений. Здесь присутствует влияние извне. Жители Украины через Telegram обсудили речь главы правительства.

«У Шмыгаля постоянно Россия во всем виновата», — написал Dima O.

Пользователь Анжелика поинтересовалась, а хоть кто-нибудь может объяснить, зачем России это нужно? У них сосед — нищая и враждебная страна, из-за захвата которой придется столкнуться с санкциями и тратить большие деньги на ее содержание.

«Ежегодно Путин нападает. Как удобно», — с сарказмом отметил Владимир Б.

Елена П. не понимает заявления Шмыгаля. Она считает, что на Украине уже нечего переворачивать.

«Революционных настроений в обществе нет, все любят Зелю», — с сарказмом добавил Арсентий.

Украинка Татьяна обвинила власть в двойных стандартах. То, что в 2014 году США устроили госпереворот — это можно, но теперь уже нельзя.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским и может быть решен только с помощью переговоров между самими украинцами.

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украина госпереворот украинцы шмыгаль
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