Космический мусор предложили сбивать снарядами-липучками

Москва, 2 декабря. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого запатентовала способ спасения космических аппаратов на орбите от космического мусора с помощью рельсторона.

Данные патента на изобретения приводит ТАСС. Документ распространяется Федеральным институтом промышленной собственности.

Метод предусматривает кинетическое воздействие на опасные объекты специальными снарядами, выстреливаемыми из электромагнитного (рельсового) ускорителя. Система будет использовать пластичные и липкие снаряды, которые прилипают к объекту и изменяют траекторию его полета.

Способ сводит к минимуму вероятность распада космического объекта на фрагменты. Установка должна быть выполнена в виде отдельного космического аппарата, размещаемого на орбите Земли. Его электропитание обеспечивается с помощью солнечных батарей.

Систему прогноза падения космического мусора на Землю могут создать в России. Это решение позволит избежать техногенных катастроф.