Эксперт Якобсен предрек миру новый пик энергетического кризиса из-за сильных морозов

Москва, 2 декабря. Стоимость газа и нефти зимой могут достичь новых пиков в случае сильных холодов, заявил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

При таком сценарии энергетический кризис в мире достигнет своего пика. Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, что этой зимой мы увидим пик энергетического кризиса. Мы такого не видели с 1973 года. Но в этом году, этой зимой мы увидим пик энергетического кризиса», — сказал он.

По словам Якобсена, в первом квартале 2022 года цены на нефть могут достичь 100 долларов за баррель. Однако после преодоления этого пика энергетический кризис подойдет к концу.

«Я не метеоролог, конечно, но глядя на основные долгосрочные прогнозы, которые касаются скорости охлаждения верхних слоев атмосферы, то мы имеем очень высокую вероятность того, что зима будет очень холодной. Это согласно тем метеорологическим исследованиям, которые я слышал. В этом случае цены на природный газ, нефть и СПГ пойдут вверх, потому что уровни запасов низкие», — сказал эксперт.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия может добывать нефть в текущем объеме еще 30 лет, а газ — до 50 лет. Страна наверняка сможет реализовать свои запасы углеводородов, несмотря на взятый Западом курс на энергопереход.