Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 08:02
08:00
Весь мир
В Пакистане ухудшается экономическая ситуация
08:00
Политика
Политэксперт Мошкин: Россия дала Украине исчерпывающий ответ по транзиту газа
07:48
Общество
The Sun: замок на чемодане повышает риск кражи багажа
07:47
Общество
Диетолог Дик: худеющим людям нужно подбирать завтрак методом проб
07:44
Политика
Пользователи Telegram высмеяли Шмыгаля за речь о подготовке госпереворота на Украине
07:44
Армия
Космический мусор предложили сбивать снарядами-липучками
07:42
Экономика
Эксперт Якобсен предрек миру новый пик энергетического кризиса из-за сильных морозов
07:42
Общество
Соратник Горбачева: СССР мог бы продолжить существование в демократическом варианте
07:41
Шоу-бизнес
Джиллиан Андерсен снимется в фильме «Всевидящее око» по роману Эдгара Аллана По
07:23
Общество
Американский суд отказал экс-акционерам ЮКОСа взыскать с России 50 млрд долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Соратник Горбачева: СССР мог бы продолжить существование в демократическом варианте

Общество
Соратник Горбачева: СССР мог бы продолжить существование в демократическом варианте
ПолитРоссия

Москва, 2 декабря. СССР мог бы и дальше существовать в демократическом варианте добровольного союза, но ему нужно было бы адаптироваться к новым реалиям, чего не получилось сделать во время Перестройки.

Тема исчезновения СССР остается актуальной. Об этом написал последний пресс-секретарь президента Советского Союза Андрей Грачев, который выпустил во Франции книгу «Последний день СССР», передает РИА Новости.

«Один из простых ответов на вопрос, мог ли остаться существовать СССР, — это то, что СССР после подписания нового союзного договора, который был запланирован в августе 1991 года, мог бы продолжить свое существование в демократическом варианте добровольного союза», — отметил он.

Ранее сообщалось, что прошло 30 лет с распада СССР, но связанные с произошедшим вопросы и дилеммы до сих пор актуальны. Отделение Латвии, Эстонии и Литвы от СССР произошло из-за внутриполитических причин. Государства решили отказаться от идеи торгового моста между Западом и Востоком, и выбрали путь в сторону Евросоюза. И те, кто по каким-то причинам не захотел строить отношения с Москвой, оказались на обочине политической жизни.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Соратник Горбачева: СССР мог бы продолжить существование в демократическом варианте
ссср распад перестройка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать