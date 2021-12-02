Соратник Горбачева: СССР мог бы продолжить существование в демократическом варианте

Москва, 2 декабря. СССР мог бы и дальше существовать в демократическом варианте добровольного союза, но ему нужно было бы адаптироваться к новым реалиям, чего не получилось сделать во время Перестройки.

Тема исчезновения СССР остается актуальной. Об этом написал последний пресс-секретарь президента Советского Союза Андрей Грачев, который выпустил во Франции книгу «Последний день СССР», передает РИА Новости.

«Один из простых ответов на вопрос, мог ли остаться существовать СССР, — это то, что СССР после подписания нового союзного договора, который был запланирован в августе 1991 года, мог бы продолжить свое существование в демократическом варианте добровольного союза», — отметил он.

Ранее сообщалось, что прошло 30 лет с распада СССР, но связанные с произошедшим вопросы и дилеммы до сих пор актуальны. Отделение Латвии, Эстонии и Литвы от СССР произошло из-за внутриполитических причин. Государства решили отказаться от идеи торгового моста между Западом и Востоком, и выбрали путь в сторону Евросоюза. И те, кто по каким-то причинам не захотел строить отношения с Москвой, оказались на обочине политической жизни.