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Джиллиан Андерсен снимется в фильме «Всевидящее око» по роману Эдгара Аллана По

Шоу-бизнес
Джиллиан Андерсен снимется в фильме «Всевидящее око» по роману Эдгара Аллана По
Кадр из сериала «Секретные материалы»

Лос-Анджелес, 2 декабря. Голливудская актриса Джиллиан Андерсон присоединяется к касту триллера «Всевидящее око», который станет экранизацией одноименного романа Луи Баяра.

Сюжет повествует о детективе и молодом курсанте, который позже станет известен как Эдгар Аллан По. Он и детектив-ветеран Август Лендор пытаются раскрыть серию убийств в Вест-Пойнте в 1830-х годах. Об этом сообщает ScreenRant.

Последним участником съемок стала Джиллиан Андерсон, которая ранее снималась в сериалах «Секретные материалы» и «Ганнибал». Кроме нее список актеров пополнили Гарри Меллин, Кристиан Бейл, Гидеон Глик, Мэтт Хелм, Стивен Майер и Чарли Тахан.

Джиллиан Андерсен снимется в фильме «Всевидящее око» по роману Эдгара Аллана По
wikipedia.org / Siebbi / CC BY 3.0

Постановщиком киноленты выступит Скотт Купер, который ранее снял «Черную мессу», «Недругов» и «Из пекла». Точная дата старта съемок и выход фильма в прокат пока неизвестны. Компания Netflix выкупила права на киноленту за 55 млн долларов, что стало рекордом для студии European Film Fair.

Ранее голливудская актриса Кирстен Данст рассказала, как участвовала в кастинге на роль в фильме «Интервью с вампиром», но едва не провалила его из-за своего роста.

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кино джиллиан андерсон
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