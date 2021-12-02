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Американский суд отказал экс-акционерам ЮКОСа взыскать с России 50 млрд долларов
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Американский суд отказал экс-акционерам ЮКОСа взыскать с России 50 млрд долларов

Общество
Американский суд отказал экс-акционерам ЮКОСа взыскать с России 50 млрд долларов
pixabay.com  /  Arek Socha

Вашингтон, 2 декабря. Американский апелляционный суд отклонил иск бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на 50 млрд долларов.

Апелляционный суд отклонил ходатайство о пересмотре решения суда нижестоящей инстанции, который приостановил дело. Об этом говорится в постановлении суда.

«Ходатайство удовлетворено, дело закрыто», — сказано в постановлении.

Ранее Россия попросила суд в округе Колумбия, США не возобновлять процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа до окончания процедур в Нидерландах, следует из судебных документов. Возобновить процесс в округе Колумбия требуют компании Yukos Universal, Veteran Petroleum и Hulley Enterprises. Истцы хотят добиться взыскания многомиллиардной суммы с России. В документе говорится, что Верховный суд Нидерландов еще не принял окончательного решения. Российская сторона считает истолкование процесса в Амстердаме истцами «ошибочным».

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ЮКОС суд взыскание
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