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Письмо Екатерины II о вакцинации от оспы продали на торгах за 951 тысячу фунтов

Общество
Письмо Екатерины II о вакцинации от оспы продали на торгах за 951 тысячу фунтов
Ф. С. Рокотов  /  Общественное достояние

Лондон, 2 декабря. Портрет императрицы Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого и ее письмо графу Петру Румянцеву ушли на торгах аукционного британского дома MacDougall's в Лондоне за 951 тысячу фунтов.

Поначалу исторические памятники была выставлены единым лотом с эстимейтом 800 тысяч — 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Письмо императрицы является самым известным историческим документом о первой в России кампании по вакцинации, а также еще и первым в своем роде документом о необходимости массовой процедуры для борьбы с болезнью.

Обладатель получил свой приз по итогам очередного сезона торгов предметами русского искусства. С 2011 года в Лондоне ежегодно весной и осенью проводится неделя российского искусства Russian Art Week, в этом же время аукционные дома Sotheby's, Christie's, MacDougall's и Bonhams запускают масштабные торги произведениями искусства нашей страны.

Тем временем в России продолжается массовая вакцинация. Фотографии получателей сертификата могут вставить в справки о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение обсуждали в Минцифры.

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Екатерина II вакцинация оспа
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