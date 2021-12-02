Покупка облигаций и депозит в банке помогут накопить на хорошую пенсию в России

Москва, 2 декабря. Если нет возможности получить хорошее наследство, то лучше всего озаботиться вопросом накопления средств на достойную старость не позднее, чем в 35-40 лет, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

На данный момент у россиян есть несколько возможностей заняться этим вопросом — наличие пассивного дохода в виде недвижимости, которую удастся сдавать в аренду, депозита в банке, индивидуального инвестиционного счета, приобретение акций, облигаций российских и глобальных крупных компаний, сообщила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Банковские вклады — это один из самых популярных способов для накопления. Он поможет сохранить средства и обеспечить себе прибавку к пенсии. Однако на крупную прибыль рассчитывать не стоит. С ИИС свои сложности. Например, следует помнить, что индивидуальный счет — это не финансовый инструмент, а «платформа» — своего рода «финансовая кастрюля» — доходность в первую очередь будет зависеть от того, что туда положить: государственные облигации, или акции растущих, но новых компаний.

Нужно помнить и о том, чтобы сократить риски оказаться без дохода в сложной ситуации. Для этого нужно повышать финансовую грамотность, получать дополнительное профессиональное образование и изучать иностранные языки, добавила специалист.

Порядок оформления и получения пенсии упроститься для некоторых россиян с 1 января 2022 года. Об этом рассказал доктор юридических наук Иван Соловьев.