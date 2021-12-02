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Токио допустил возможность заключения мирного договора с Москвой

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 06:56
Политика
Токио допустил возможность заключения мирного договора с Москвой
pixabay.com

Токио, 2 декабря. Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что вопрос отсутствия мирного договора нужно решать здесь и сейчас, а не перекладывать его на плечи будущего поколения.

Япония выступает за разрешение вопроса вокруг Северных территорий и заключение мирного договора. Кисида напомнил, что в октябре он провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте его канцелярии.

«Среди прочего мы согласились, что стороны должны серьезно заниматься решением этой проблемы на основании имеющихся соглашений, в том числе того, что было достигнуто в Сингапуре в 2018 году», — сказал премьер-министр Японии.

Ранее новый министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил о желании развивать отношения с Россией на взаимовыгодной основе. Хаяси намерен налаживать отношения с Россией в экономической, политической и культурных сферах.

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мирный договор токио кисида
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