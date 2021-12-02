Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 06:32
06:31
Политика
Токио допустило возможность заключения мирного договора с Москвой
06:28
Происшествия
Непогода стала причиной закрытия двух аэропортов в Хабаровске
06:24
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему для США важно остановить Китай до 2024 года
06:19
Общество
Овнам стоит довериться интуиции, а Близнецам положиться на удачу: гороскоп на 2 декабря
06:06
Политика
Байден пока думает над вопросом бойкота зимней Олимпиады в Пекине
06:03
Происшествия
Обвиняемый в стрельбе в американской школе подросток не признал вину
06:00
Политика
Публицист Чаусов проанализировал, почему встреча НАТО в Латвии встретила критику на Западе
05:43
Общество
Киви назвали отличным средством для профилактики болезней сердца
05:42
Политика
Политолог Ищенко: никто так не топтал конституцию как Зеленский
05:39
Политика
Участники массовых протестов в Киеве потребовали отставки Зеленского
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Ищенко объяснил, почему для США важно остановить Китай до 2024 года

Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему для США важно остановить Китай до 2024 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 декабря. Соединенные Штаты намерены остановить Китай до 2024 года потому, что потом будет уже поздно. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт ранее в интервью для издания «Украина.ру» рассказывал, что у Пентагона осталось еще три года на решение проблемы с КНР. Он объяснил, почему именно этот срок отведен Белому дому.

«Пентагон сообщил, что 24 года он еще может военным путем решать какие-то проблемы, а после этого не может. Можно сказать, мало ли что там американцы говорят. Хотя Пентагон подобного рода документы до сих пор не выпускал. Дело в том, что это совпадает с китайскими планами и вообще с оценкой действительности независимыми экспертами и политиками», — отметил Ищенко.

Политолог Ищенко объяснил, почему для США важно остановить Китай до 2024 года
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что Пекин к 2024 году создаст флот, равный по мощи американскому. Еще через пять или десять лет он уже будет сильнее. Кроме того, усиливает свою армию и Россия. Сначала она вливала средства в Черноморский и Северный флот, но теперь сосредоточилась и на тихоокеанском регионе. То есть, Москва может оказать поддержку КНР.

Ранее политолог Леонид Крутаков заявил, что в условиях масштабного кризиса и падения международного авторитета США продемонстрировали свою главную слабость, которой Кремль может воспользоваться в любой момент. Главный страх Соединенных Штатов — сближение России и Китая.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Ищенко объяснил, почему для США важно остановить Китай до 2024 года
сша китай ищенко
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать