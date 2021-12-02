Политолог Ищенко объяснил, почему для США важно остановить Китай до 2024 года

Москва, 2 декабря. Соединенные Штаты намерены остановить Китай до 2024 года потому, что потом будет уже поздно. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт ранее в интервью для издания «Украина.ру» рассказывал, что у Пентагона осталось еще три года на решение проблемы с КНР. Он объяснил, почему именно этот срок отведен Белому дому.

«Пентагон сообщил, что 24 года он еще может военным путем решать какие-то проблемы, а после этого не может. Можно сказать, мало ли что там американцы говорят. Хотя Пентагон подобного рода документы до сих пор не выпускал. Дело в том, что это совпадает с китайскими планами и вообще с оценкой действительности независимыми экспертами и политиками», — отметил Ищенко.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что Пекин к 2024 году создаст флот, равный по мощи американскому. Еще через пять или десять лет он уже будет сильнее. Кроме того, усиливает свою армию и Россия. Сначала она вливала средства в Черноморский и Северный флот, но теперь сосредоточилась и на тихоокеанском регионе. То есть, Москва может оказать поддержку КНР.

Ранее политолог Леонид Крутаков заявил, что в условиях масштабного кризиса и падения международного авторитета США продемонстрировали свою главную слабость, которой Кремль может воспользоваться в любой момент. Главный страх Соединенных Штатов — сближение России и Китая.