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Байден пока думает над вопросом бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Политика
Байден пока думает над вопросом бойкота зимней Олимпиады в Пекине
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 2 декабря. Американский лидер Джо Байден изучает вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

Байден пока не раскрывал подробностей возможного бойкота олимпиады. Об этом рассказал представитель Госдепартамента высокого ранга в ходе телефонного брифинга.

«По поводу Олимпийских игр. Мне нечего добавить к тому, что сказал президент перед Днем благодарения. Он рассматривает этот вопрос, но мне нечего [сказать] по этому поводу», — заявил он.

Ранее Байден ввел журналистов в ступор ответом о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады. Президент США Джо Байден является делегацией Соединенных Штатов Америки. Такой ответ глава Белого дома дал на вопрос о намерении отправить представителей страны на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекин. Реплика президента создала еще больше вопросов. Репортеры не поняли, что именно имел в виду политик и чего ждать от администрации в вопросе дипломатического бойкота.

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