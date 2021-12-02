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Обвиняемый в стрельбе в американской школе подросток не признал вину

Происшествия
Обвиняемый в стрельбе в американской школе подросток не признал вину
flickr.com  /  raymondclarkeimages

Мичиган, 2 декабря. Пятнадцатилетний житель Мичигана Итан Крамбли не признал вину по делу об убийстве четырех человек. Молодого человека оставили под стражей.

Юрист от имени задержанного сообщил, что подсудимый не признает вину. Эта процедура является стандартной во время обвинений в тяжких преступлениях, потому что при признании вины у суда появляется возможность автоматически приговорить подозреваемого к максимальному сроку.

Через некоторое время судья распорядился, чтобы пятнадцатилетнего Крамбли оставили под стражей до процесса. Итан обвиняется в одном эпизоде терроризма, четырех убийствах и семи покушениях.

Стрельба в школе Мичигана произошла во вторник. Стало известно, что правонарушитель открыл огонь из пистолета. После нападения на школу полицейские задержали преступника.

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