Москва, 2 декабря. Ни один из лидеров Украины не топтал конституцию так, как это делает президент страны Владимир Зеленский. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт подчеркнул, нынешний глава государства является самым опасным из всех, кто сидел в Киеве. При должной поддержке он будет стрелять не задумываясь.

«Никто так себе не позволял делать. Украинскую конституцию топтали постоянно, начиная с Кучмы, при котором она была в первый раз принята. Но так неприкрыто как Зеленский над ней глумиться себе не позволял никто. Ну хоть какие-то приличия пытались соблюдать», — отметил политолог.

Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что даже экс-президент Украины Виктор Ющенко пытался соблюдать хоть следовать законам. Он умудрялся оправдывать действия, ориентируясь на конституции.

«Зеленский их оправдывает только с точки зрения здравого смысла, и то, это здравый смысл Зеленского: «Ну мне же это надо, поэтому я так и действую. Это логика песочницы вообще, а не государства», — резюмировал Ищенко.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что война между Зеленским и олигархами может быть инициативой Вашингтона, который хочет ослабить все ключевые фигуры в Киеве.