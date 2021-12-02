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Политолог Ищенко: никто так не топтал конституцию как Зеленский

Политика
Политолог Ищенко: никто так не топтал конституцию как Зеленский
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 декабря. Ни один из лидеров Украины не топтал конституцию так, как это делает президент страны Владимир Зеленский. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт подчеркнул, нынешний глава государства является самым опасным из всех, кто сидел в Киеве. При должной поддержке он будет стрелять не задумываясь.

«Никто так себе не позволял делать. Украинскую конституцию топтали постоянно, начиная с Кучмы, при котором она была в первый раз принята. Но так неприкрыто как Зеленский над ней глумиться себе не позволял никто. Ну хоть какие-то приличия пытались соблюдать», — отметил политолог.

Политолог Ищенко: никто так не топтал конституцию как Зеленский
Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что даже экс-президент Украины Виктор Ющенко пытался соблюдать хоть следовать законам. Он умудрялся оправдывать действия, ориентируясь на конституции.

«Зеленский их оправдывает только с точки зрения здравого смысла, и то, это здравый смысл Зеленского: «Ну мне же это надо, поэтому я так и действую. Это логика песочницы вообще, а не государства», — резюмировал Ищенко.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что война между Зеленским и олигархами может быть инициативой Вашингтона, который хочет ослабить все ключевые фигуры в Киеве.

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украина зеленский конституция ищенко
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