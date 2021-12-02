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Участники массовых протестов в Киеве потребовали отставки Зеленского

Политика
Участники массовых протестов в Киеве потребовали отставки Зеленского
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 2 декабря. Украинцы, устроившие митинг против местных властей в центре Киева, прошли колоннами от площади Независимости до офиса президента страны. Протестующие потребовали отставки украинского лидера Владимира Зеленского.

Соответствующий меморандум озвучил со сцены один из организаторов митинга Юрий Гудыменко. Он потребовал отставки текущего президента Украины, увольнения главы офиса президента Андрея Ермака, а также проведения досрочных перевыборов Верховной рады.

Главной претензией он назвал то, что в текущем виде ее состав в большинстве представляют члены партии «Слуга народа». Митингующие встретили данные условия выкриками «Зеленского — вон!», передает ТАСС.

Помимо этого, Гудыменко заявил, что митингующие начинают бессрочную кампанию «за полную перезагрузку власти», а также создают координационный совет оппозиции. По его мнению, Украина «нуждается во власти, которая будет бороться с Россией, а не с оппозицией».

Ранее жители Киева устроили протестную акцию на площади Независимости. На начало митинга число его участников составило порядка тысячи человек, при этом люди продолжали собираться. Протестующие установили на сцене надпись «Защити Украину — останови переворот».

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