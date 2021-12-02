Политолог Ищенко: Ахметов мог бы раздавить Зеленского как мошку

Москва, 2 декабря. В очном противостоянии олигарх Ринат Ахметов мог бы раздавить президента Украины Владимира Зеленского как мошку. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Украинский лидер в ходе недавнего пресс-марафона заявил, что против него готовится госпереворот, и его инициатом является президент футбольного клуба «Шахтер». Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» прокомментировал речь главы государства.

«У Ахметова, безусловно, больший ресурс и, в принципе, группа поддержки больше. По большому счету, теоретически, он бы мог раздавить Зеленского как мелкую мошку. Но у Зеленского есть государственная власть», — отметил политолог.

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Он добавил, что предыдущие президенты Украины старались не переходить черту. Однако Зеленский кажется человеком, который не задумываясь выстрелит, если будет из чего.

«В этом отношении он является самым из всех президентов, которые были на Украине», — подчеркнул Ищенко.

Ранее политолог Алексей Калиниченко заявил, что Зеленский может повторить судьбу своего предшественника Виктора Януковича. Эксперт подчеркнул, что официальный Киев не принадлежит самому себе. Он находится под внешним управлением.