Лукашенко заявил о преждевременности создания единой валюты России и Белоруссии

Минск, 2 декабря. Москва и Минск пока не приблизились к созданию единой валюты, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко назвал создание валюты более высоким уровнем интеграции. Об этом он заявил РИА Новости.

«Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем — будем решать», — сказал президент Белоруссии.

Он добавил, что пока рано говорить о создании единой валюты. По мнению главы государства, к этому вопросу нужно подходить шаг за шагом.

Ранее Лукашенко пообещал занять сторону Москвы в случае агрессии Украины. Белорусский лидер прокомментировал возможность агрессии Украины против Москвы. Он объяснил, что Белоруссия и Россия находятся в тесной юридической, экономической и политической связке. Лукашенко добавил, что это главное. По словам белорусского президента, он никогда не будет «на стороне того националистического угара», который сегодня творится на Украине.