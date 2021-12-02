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Лукашенко заявил о преждевременности создания единой валюты России и Белоруссии

Политика
Лукашенко заявил о преждевременности создания единой валюты России и Белоруссии
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 2 декабря. Москва и Минск пока не приблизились к созданию единой валюты, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко назвал создание валюты более высоким уровнем интеграции. Об этом он заявил РИА Новости.

«Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем — будем решать», — сказал президент Белоруссии.

Он добавил, что пока рано говорить о создании единой валюты. По мнению главы государства, к этому вопросу нужно подходить шаг за шагом.

Ранее Лукашенко пообещал занять сторону Москвы в случае агрессии Украины. Белорусский лидер прокомментировал возможность агрессии Украины против Москвы. Он объяснил, что Белоруссия и Россия находятся в тесной юридической, экономической и политической связке. Лукашенко добавил, что это главное. По словам белорусского президента, он никогда не будет «на стороне того националистического угара», который сегодня творится на Украине.

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Все новости / Политика / Лукашенко заявил о преждевременности создания единой валюты России и Белоруссии
москва лукашенко валюта
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