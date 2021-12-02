Пропавшего водителя снегохода ищут на севере Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 2 декабря. Вечером 30 ноября около села Воямполка Тигильского района пропал водитель снегохода. Сотрудники правоохранительных органов и добровольцы ведут поисково-спасательные работы.

Мужчина 1996 года рождения уехал в неизвестном направлении с места отдыха. Правоохранители имеют информацию о предположительном внешнем виде пропавшего человека. В поисках участвуют пять волонтеров на пяти снегоходах. Соответствующей информацией с агентством «Кам 24» поделился пресс-центр краевого управления МВД.

Полиция подчеркнула, что к поисковой миссии также должны присоединиться сотрудники спасательных служб. При этом поиски усложнены из-за погодных условий. На полуострове объявили штормовое предупреждение.

Племянник главного эксперта Роскосмоса ранее пропал после вечеринки с друзьями. Инцидент произошел в Ногинске.