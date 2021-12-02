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Пропавшего водителя снегохода ищут на севере Камчатки

Происшествия
Пропавшего водителя снегохода ищут на севере Камчатки
monchegorsk.gov-murman.ru  /  г. Мончегорск с подведомственной территорией

Петропавловск-Камчатский, 2 декабря. Вечером 30 ноября около села Воямполка Тигильского района пропал водитель снегохода. Сотрудники правоохранительных органов и добровольцы ведут поисково-спасательные работы.

Мужчина 1996 года рождения уехал в неизвестном направлении с места отдыха. Правоохранители имеют информацию о предположительном внешнем виде пропавшего человека. В поисках участвуют пять волонтеров на пяти снегоходах. Соответствующей информацией с агентством «Кам 24» поделился пресс-центр краевого управления МВД.

Полиция подчеркнула, что к поисковой миссии также должны присоединиться сотрудники спасательных служб. При этом поиски усложнены из-за погодных условий. На полуострове объявили штормовое предупреждение.

Племянник главного эксперта Роскосмоса ранее пропал после вечеринки с друзьями. Инцидент произошел в Ногинске.

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Все новости / Происшествия / Пропавшего водителя снегохода ищут на севере Камчатки
камчатка поиски пропал
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