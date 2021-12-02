Украина запросила у ЕС дополнительную финансовую помощь

Киев, 2 декабря. Украина попросила у Евросоюза дополнительную финансовую поддержку для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы.

Администрация украинского президента Владимира Зеленского уже начала переговоры с Евросоюзом по поводу размера финансовой помощи и условий. Об этом рассказал уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца агентству Bloomberg.

«Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы», — сказал он.

Ранее пользователи Telegram высмеяли Украину после слов генсека НАТО Йенса Столтенберга о партнерах. Генеральный секретарь заявил, что Альянсу необходимо различать защиту своих членов и поддержку стран-партнеров. Политик подчеркнул, что Североатлантический альянс обязан защищать своих членов, но союзников она может лишь поддержать.