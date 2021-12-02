Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 06:31
06:28
Происшествия
Непогода стала причиной закрытия двух аэропортов в Хабаровске
06:24
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему для США важно остановить Китай до 2024 года
06:19
Общество
Овнам стоит довериться интуиции, а Близнецам положиться на удачу: гороскоп на 2 декабря
06:06
Политика
Байден пока думает над вопросом бойкота зимней Олимпиады в Пекине
06:03
Происшествия
Обвиняемый в стрельбе в американской школе подросток не признал вину
06:00
Политика
Публицист Чаусов проанализировал, почему встреча НАТО в Латвии встретила критику на Западе
05:43
Общество
Киви назвали отличным средством для профилактики болезней сердца
05:42
Политика
Политолог Ищенко: никто так не топтал конституцию как Зеленский
05:39
Политика
Участники массовых протестов в Киеве потребовали отставки Зеленского
05:39
Политика
Политолог Ищенко: Ахметов мог бы раздавить Зеленского как мошку
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Блинкен заявил о необходимости выполнения Минских соглашений

Политика
Блинкен заявил о необходимости выполнения Минских соглашений
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Вашингтон, 2 декабря. Реализация Минских соглашений позволит снять существующую напряженность вокруг Украины, считают в Вашингтоне.

Россия и Украина говорят о важности выполнения минских договоренностей. Это могло бы решить проблему Донбасса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен латвийскому телевидению.

«Дипломатический путь вперед кроется в минских соглашениях, достигнутых в 2014-2015 годах, но не реализованных - главным образом из-за того, что Россия не выполнила свои обязательства. Тем не менее обе стороны — Украины и Россия - взяли на себя обязательства в рамках минских соглашений», — сказал он.

Ранее Блинкен пообещал России небывалые санкции в случае «агрессии» в адрес Украины. В Госдепе отметили, что такие ограничения раньше не применялись. Белый дом намерен предварительно оповестить Кремль о деталях своих возможных намерений.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Блинкен заявил о необходимости выполнения Минских соглашений
донбасс минские соглашения блинкен
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать