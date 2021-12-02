Блинкен заявил о необходимости выполнения Минских соглашений

Вашингтон, 2 декабря. Реализация Минских соглашений позволит снять существующую напряженность вокруг Украины, считают в Вашингтоне.

Россия и Украина говорят о важности выполнения минских договоренностей. Это могло бы решить проблему Донбасса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен латвийскому телевидению.

«Дипломатический путь вперед кроется в минских соглашениях, достигнутых в 2014-2015 годах, но не реализованных - главным образом из-за того, что Россия не выполнила свои обязательства. Тем не менее обе стороны — Украины и Россия - взяли на себя обязательства в рамках минских соглашений», — сказал он.

Ранее Блинкен пообещал России небывалые санкции в случае «агрессии» в адрес Украины. В Госдепе отметили, что такие ограничения раньше не применялись. Белый дом намерен предварительно оповестить Кремль о деталях своих возможных намерений.