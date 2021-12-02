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Эксперт Исам Али не нашел предпосылок для закрытия Египта на въезд туристов

Общество
Эксперт Исам Али не нашел предпосылок для закрытия Египта на въезд туристов
pixabay.com  /  Alina_Z

Каир, 2 декабря. Египет пока не будут закрывать для иностранных туристов из-за отсутствия предпосылок для таких кардинальных шагов.

В Египте еще не выявлено ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом рассказал представитель туриндустрии Египта Исам Али, передает ТАСС.

«До сих пор не выявлено ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса, и Египет с большой точностью реализует превентивные и предупредительные меры в аэропортах курортных зон — Хургады, Марса-Аляма, Шарм-эш-Шейха», — заявил он.

Исам Али отметил, что закрытие Египта может негативно сказаться на туристической отрасли. В новогодние праздники в стране ожидают 100 тысяч россиян.

Ранее американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выявил первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране. Первый случай заболевания новым штаммом выявлен в штате Калифорния. Его обнаружили в самом густонаселенном в стране регионе.

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египет туризм коронавирус
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