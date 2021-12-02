Звезда «Назад в будущее» объяснил культовость франшизы

Лос-Анджелес, 2 декабря. Фильм «Назад в будущее» помогает осознать важность достижений человека и его пройденного пути. Об этом рассказал голливудский актер Майкл Джей Фокс.

Артист исполнил роль Марти Макфлая, подростка, который вместе со своим эксцентричным соседом Доком Брауном путешествует во времени в 1950-е годы. Об этом напоминает ScreenRant.

Фильм стал хитом, заняв первое место в прокате в 1985 году. В итоге он перерос в трилогию, которая по сей день остается эталоном кинолент с путешествиями во времени. Актер в недавнем интервью объяснил, почему картины «Назад в будущее» приобрели культовый статус.

Кадр из к/ф «Назад в будущее - 2» /

«Я наткнулся на фильм по телевизору на прошлое Рождество. Я думал, что у меня действительно хорошо получилось, даже лучше, чем я думал. Что еще более важно, я уловил дух фильма. Я понял, что нам всем нужно отдавать должное тому, что мы сделали, и жизням, которых мы коснулись. Иногда отступать немного назад и оценить, что большая часть жизни была прекрасна и что в ней есть еще много чего прекрасного», — отметил Фокс.

Ранее стало известно, что голливудский режиссер Дольф Гундгрен презентует фильм «Падение замка». Это его первая работа с 2010 года.