Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 05:00
04:57
Политика
Блинкен заявил о необходимости выполнения Минских соглашений
04:47
Общество
Эксперт Исам Али не нашел предпосылок для закрытия Египта на въезд туристов
04:35
Шоу-бизнес
Звезда «Назад в будущее» объяснил культовость франшизы
04:33
Общество
Большинство российских мужчин предпочли проводить отпуск на рыбалке или охоте
04:14
Общество
Терапевт Сапего: рыбий жир оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему
04:10
Общество
Отдельные категории россиян начнут получать пенсию по упрощенной схеме с 1 января
04:08
Политика
Трюк России и Германии с затягиванием запуска «Северного потока — 2» раскрыли на Украине
04:00
Общество
Экс-депутат ЗакСа Елена Бабич рассказала, чему Россия может поучиться у Китая
03:53
Политика
Протестующие киевляне забросали офис Зеленского мелочью со словами «на билет в Ростов»
03:51
Шоу-бизнес
Кирстен Данст рассказала, как из-за роста чуть не лишилась роли в фильме «Интервью с вампиром»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Звезда «Назад в будущее» объяснил культовость франшизы

Шоу-бизнес
Звезда «Назад в будущее» объяснил культовость франшизы
Кадр из фильма «Назад в будущее» .

Лос-Анджелес, 2 декабря. Фильм «Назад в будущее» помогает осознать важность достижений человека и его пройденного пути. Об этом рассказал голливудский актер Майкл Джей Фокс.

Артист исполнил роль Марти Макфлая, подростка, который вместе со своим эксцентричным соседом Доком Брауном путешествует во времени в 1950-е годы. Об этом напоминает ScreenRant.

Фильм стал хитом, заняв первое место в прокате в 1985 году. В итоге он перерос в трилогию, которая по сей день остается эталоном кинолент с путешествиями во времени. Актер в недавнем интервью объяснил, почему картины «Назад в будущее» приобрели культовый статус.

Звезда «Назад в будущее» объяснил культовость франшизы
Кадр из к/ф «Назад в будущее - 2» /

«Я наткнулся на фильм по телевизору на прошлое Рождество. Я думал, что у меня действительно хорошо получилось, даже лучше, чем я думал. Что еще более важно, я уловил дух фильма. Я понял, что нам всем нужно отдавать должное тому, что мы сделали, и жизням, которых мы коснулись. Иногда отступать немного назад и оценить, что большая часть жизни была прекрасна и что в ней есть еще много чего прекрасного», — отметил Фокс.

Ранее стало известно, что голливудский режиссер Дольф Гундгрен презентует фильм «Падение замка». Это его первая работа с 2010 года.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Назад в будущее» объяснил культовость франшизы
кино назад в будущее майкл джей фокс
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать