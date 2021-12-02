Большинство российских мужчин предпочли проводить отпуск на рыбалке или охоте

Москва, 2 декабря. Сервис Tvil.ru провел исследование и выяснил, как предпочитают отдыхать мужчины в России. Большинство выбрало охоту и рыбалку.

Ловлей рыбы и или добычей дичи заинтересованы 39 процентов опрошенных мужчин. Порядка 25 процентов высказались в пользу похода в горы в мужской компании.

Нашлись и те, кто любят провести «ленивый» отпуск. Таких нашлось около 22 процентов.

Еще меньше тех, кто готов вырваться из городской суеты, бросить домашние дела и рвануть на Карельские озера или к вулканам Камчатки. Их набралось меньше десять процентов.

Однако свой отпуск можно провести и на живописных берегах Байкала. Насладиться видами можно не только преодолев тысячи километров, но и у себя дома. Достаточно лишь посмотреть таймлапс биолога-охотоведа Андрея Разуваева. Мужчина вел непрерывную съемку на берегу Байкала в местности под названием Ушканьи острова.