Отдельные категории россиян начнут получать пенсию по упрощенной схеме с 1 января

Москва, 2 декабря. Порядок оформления и получения пенсии упроститься для некоторых россиян с 1 января 2022 года. Об этом рассказал доктор юридических наук Иван Соловьев.

В беседе с «Российской газетой» заслуженный юрист России рассказал, что в соответствии с законом № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденный 26 мая 2021 года, расширяется перечень действий, для которых не нужны лишние заявления.

«Прежде всего, это значит, что пенсионеру не нужно будет вычитывать в нормативных актах, на какие доплаты и надбавки он может претендовать. Более того, сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие, организация закрылись, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу. Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты», – пояснил собеседник издания.

Для граждан старше 80 лет, которые к тому же являются получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца, автоматически будет подбираться оптимальный вариант пенсионного обеспечения. Для этого не нужны будут никакие заявления, использоваться будут уже имеющиеся данные.

Без лишней бюрократии сохраняться и «сельские» надбавки при переезде в другое место, не связанное с сельским хозяйством. Надбавка действует при 30-летнем стаже в отрасли.

Давление инфляции на пенсионеров могут «купировать» за счет учреждения новых выплат, отметил в комментарии изданию «Секрет фирмы» депутат Государственной думы Сергей Обухов. Инфляция в стране растет и уже приблизилась к двузначному значению, что говорит об актуализации вопроса поддержки наиболее уязвимых слоев населения. В беседе с журналом секретарь ЦК КПРФ допустил, что правительство может учредить новые денежные выплаты для граждан пенсионного возраста.