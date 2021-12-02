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Трюк России и Германии с затягиванием запуска «Северного потока — 2» раскрыли на Украине

Политика
Трюк России и Германии с затягиванием запуска «Северного потока — 2» раскрыли на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 2 декабря. Москва и Берлин намеренно "откладывают" запуск газопровода «Северный поток — 2» при помощи паузы в сертификации газопровода. Такое мнение выразил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

Землянский заявил, что Россия делает это из «корыстных побуждений». Об этом он написал в своей статье для издания «Главред».

«Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Соответственно, наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение», — утверждает Землянский.

Автор публикации уверен, что текущая обстановка с ценами на газ в Европе «выгодна» российскому «Газпрому». А все из-за перспектив получать дивиденды.

«Для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке», — заключил автор публикации.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) в середине ноября приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG, объяснив, что независимым оператором должна быть немецкая компания. Иными словами, требуется реорганизации правовой формы в соответствии с правом ФРГ. Российские власти предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» не было, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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