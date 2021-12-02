Протестующие киевляне забросали офис Зеленского мелочью со словами «на билет в Ростов»

Киев, 2 декабря. Недовольные протестующие киевляне забросали офис украинского лидера Владимира Зеленского мелочью.

Колонна митингующих прошла от площади Независимости к офису Зеленского. После того как они забросали офис мелочью, жители Киева двинулись к Верховной раде. Об этом сообщает «РИА Новости».

В митинге участвуют около нескольких тысяч человек. Полиция пока не вмешивается в происходящее. Бросая мелочь в офис Зеленского, колонна кричала «на билет в Ростов» и «импичмент».

Ранее жители Киева устроили массовые протесты против Зеленского. Украинцы держат флаги националистических партий — Национального корпуса1 (создан на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело), партии «Свобода». Также некоторые принесли флаги партии экс-главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность».

1 Организация запрещена на территории РФ.