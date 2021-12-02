Кирстен Данст рассказала, как из-за роста чуть не лишилась роли в фильме «Интервью с вампиром»

Лос-Анджелес, 2 декабря. Голливудская актриса Кирстен Данст рассказала, как участвовала в кастинге на роль в фильме «Интервью с вампиром», но едва не провалила его из-за своего роста.

Адаптация 1994 года романа Энн Райс рассказывает о таинственном Луи де Пон-дю-Лаке, которого сыграл Брэд Питт. По сюжету он дает интервью, в котором подробно описывает свое превращение в вампира от рук Лестата де Лионкур (Том Круз). Об этом напоминает ScreenRant.

Кирстен воплотила на экранах юную вампиршу Клаудию, которая также была укушена Лестатом. Многие критики считают, что именно с этого персонажа началась звездная карьера актрисы. В недавнем интервью она рассказала, как ей удалось попасть в проект.

wikipedia.org / Geffen Pictures / Добросовестное использование

«Я была самой высокой девушкой на последнем прослушивании. Поэтому он (Том Круз — Прим. ред.) заставил меня поджать ноги, чтобы я выглядела ниже ростом, когда он поднял меня. Я чувствовала, что он уже сказал: "Мне нравится этот ребенок". Круз и Питт изо всех сил старались поднять настроение во время мрачной постановки. Они так мило обращались со мной. Я была такой принцессой на той съемке. Темнота всегда уравновешивалась шутками Брэда», — рассказала Данст.

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