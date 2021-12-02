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Экономист Бархота: восстановление репутации заемщика поможет получить ипотеку

Общество
Экономист Бархота: восстановление репутации заемщика поможет получить ипотеку
pixabay.com

Москва, 2 декабря. Первоначальный взнос и хорошая репутация заемщика поможет получить ипотеку даже тем россиянам, которые уже получили отказ в кредите от банка, считает экономист Андрей Бархота.

Чаще всего банки отказывают в выдаче ипотеки из-за неудовлетворительной кредитной истории, высокой долговой нагрузки и нехватки доходов. Также отказать могут при наличии неоплаченных штрафов, долгов по коммунальным платежам и алиментам, из-за ошибок в подаче документов, сообщила РИА Новости управляющий директор риелторской компании «Миэль» Юлия Антясова.

Чтобы получить совет по исправлению ситуации, эксперты советуют обратиться в банк или к ипотечному консультанту. Также поможет восстановление репутации заемщика.

«Можно взять потребительский кредит, например кредитную карту, и продемонстрировать полноценное обслуживание такого кредита без просрочек. Данные отразятся в бюро кредитных историй и послужат хорошим сигналом для банка», — подчеркнул Бархота.

На позицию кредитора еще может повлиять первоначальный взнос от половины стоимости квартиры. При отказе в одной кредитной организации можно попробовать воспользоваться услугами другого банка. Также можно изменить запросы в меньшую сторону, считают эксперты.

Ранее в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) сообщили, что средняя сумма ипотечного кредита в России выросла за год на 18% и по итогам октября достигла 3,035 млн рублей. За последний месяц размер ипотеки в среднем увеличился на 42,5 тысячи рублей.

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ипотека банки кредит
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