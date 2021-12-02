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Риэлтор Полякова призвала не делать дорогой ремонт в квартире для сдачи в найм

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 03:28
Общество
Риэлтор Полякова призвала не делать дорогой ремонт в квартире для сдачи в найм
pixabay.com

Москва, 2 декабря. Низкая стоимость квартиры влияет на доходность ее сдачи в найм. Об этом сообщила представитель ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

Специалист в беседе с «Праймом» отметила, что брать квартиру для сдачи в найм выгоднее в современном жилом фонде, но не в новостройке. По ее словам, в только что сданном доме арендные ставки квартир на 10% ниже.

«Так, отсутствие косметического ремонта может снизить цену лота эконом-класса на 5-10%. Однако наличие качественных преимуществ «выше среднего» не переведут экономичную квартиру на окраине в более высокий ценовой сегмент», — подчеркнула Полякова.

Важно правильно оценивать стоимость ремонта. Затраты на него не должны превышать двух-трех арендных ставок, иначе ремонт будет нерентабельным, подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что большинство московских квартир не могут найти покупателей. Сейчас продаются только квартиры со скидками, но они составляют лишь 20% рынка.

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