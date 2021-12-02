Краснодар стал лидером по росту цен на жилье среди крупных городов России

Москва, 2 декабря. Краснодар и Екатеринбург стали лидерами среди 20 крупных городов России по росту стоимости предложения квадратного метра жилья на вторичном рынке, выяснили в консалтинговой группе SRG.

Третье место в этом рейтинге занимает Москва. Предложение квадратного метра жилья в столице в ноябре подорожало на 4,2% до 287,3 тысячи рублей. Рост за год составил 19,7%, сообщает со ссылкой на группу SRG РИА Новости. В Краснодаре рост цен на жилье в ноябре составил 14,2%.

«За месяц цена "квадрата" в Краснодаре увеличилась на 14,2% (+68,3% за год) и составила 94,3 тысячи рублей. На втором месте находится Екатеринбург с ростом 4,4% за месяц (+24,4% за год) — 92,3 тысячи рублей», — отметили в консалтинговой группе.

Меньше всего «квадрат» жилья на вторичном рынке в ноябре подорожал в Перми и Челябинске. Цены увеличились на 1,6% до 65,3 и 43,2 тысячи рублей соответственно.

В среднем стоимость предложения жилья на вторичном рынке в 20 крупных российских городах в ноябре снизилась по отношению к прошлому месяцу на 0,11%. Показатель составил 88,1 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее зампред правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что россияне по итогам 11 месяцев 2021 года оформили ипотечных кредитов на сумму более 5 трлн рублей, что является историческим максимумом. По словам топ-менеджера, ВТБ выдал каждый пятый кредит на рынке.