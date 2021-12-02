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Посол Канады Александер пригрозил России «кровотечением» в случае агрессии на Украине

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 03:09
Политика
Посол Канады Александер пригрозил России «кровотечением» в случае агрессии на Украине
pixabay.com  /  PD

Оттава, 2 декабря. Россию ожидает международная изоляция, а также крах ее экономики в случае, если страна якобы осуществит военное наступление на Украину. Такое мнение высказал бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер.

Он подчеркнул, что потенциальный конфликт между Россией и Украиной будет иметь международный характер. По словам Александера, «в этой драке» Киев будет иметь полную поддержку со стороны европейских государств. Об этом бывший посол написал в статье для газеты Globe and Mail.

«Более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину сделает Владимира Путина международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики», — считает канадский дипломат.

Александер также отметил, что Соединенным Штатам и НАТО придется отреагировать на это «со всей решимостью». По его мнению, Канаде необходимо оказать Украине содействие по вхождению в Североатлантический альянс, укрепить боеспособность и энергетическую независимость страны.

Недавно российский лидер Владимир Путин прокомментировал заявления западных стран, что Москва якобы наращивает свои войска и готовит «вторжение» на Украину. По словам президента, ничего подобного не произошло.

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