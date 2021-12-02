Финансист Касьянов допустил укрепление рубля до 72 за доллар

Москва, 2 декабря. Риторика Банка России может способствовать укреплению курса рубля, считает старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов.

Финансист отметил, что регулятор рассматривает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Возвращение в нейтральный диапазон 5-6% ЦБ планирует не ранее середины 2023 года.

«В случае снижения геополитического давления мы допускаем восстановление курса до 72-73 рублей за доллар за счет продажи экспортной выручки для выплаты налогов со стороны экспортеров», — сообщил агентству «Прайм» Касьянов.

Дополнительным фактором укрепления российской валюты может оказаться увеличение притока капитала в отечественные активы от хедж-фондов, заключил финансист.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что декабрь исторически является одним из худших месяцев для рубля. По его словам, на российскую валюту оказывает давление падение стоимости сырьевых товаров из-за угрозы нового штамма коронавируса.